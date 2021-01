Silvio Berlusconi, novità dall’ospedale Monaco: è stato dimesso (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lunedì il ricovero, oggi è stato dimesso. Silvio Berlusconi era stato ricoverato in seguito a problemi cardiaci, ora sta bene Silvio Berlusconi è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Monaco del Principato. Intorno alle 11:45 ha lasciato la struttura a bordo di una Mercedes nera con targa italiana. Soltanto ieri, il leader di Forza Italia aveva L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lunedì il ricovero, oggi èeraricoverato in seguito a problemi cardiaci, ora sta benequesta mattinadel Principato. Intorno alle 11:45 ha lasciato la struttura a bordo di una Mercedes nera con targa italiana. Soltanto ieri, il leader di Forza Italia aveva L'articolo proviene da Inews.it.

