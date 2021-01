Silvia Romano, la Procura 'salva' gli haters: 'Non ci furono minacce'. Chiesta l'archiviazione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli hater di Silvia Romano la faranno franca. La Procura di Milano ha infatti chiesto l'archiviazione per il caso degli insulti via social alla giovane cooperante rapita in Kenya nel novembre 2019 e ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli hater dila faranno franca. Ladi Milano ha infatti chiesto l'per il caso degli insulti via social alla giovane cooperante rapita in Kenya nel novembre 2019 e ...

N4P31 : RT @adrianobusolin: 'Minacce? No...'. Silvia Romano, colpo di scena in tribunale: la toga che la lascia di sasso - Luciano06815942 : RT @adrianobusolin: 'Minacce? No...'. Silvia Romano, colpo di scena in tribunale: la toga che la lascia di sasso - samuele26572 : RT @adrianobusolin: 'Minacce? No...'. Silvia Romano, colpo di scena in tribunale: la toga che la lascia di sasso - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: 'Minacce? No...'. Silvia Romano, colpo di scena in tribunale: la toga che la lascia di sasso - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Le indagini sui messaggi di odio ricevuti da Silvia Romano si concludono in un nulla di fatto: le motivazioni ? #romano #s… -