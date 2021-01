Sicurezza della campagna vaccinale Covid-19: la Francia lancia "Medication Shield" di Synapse Medicine (Di venerdì 15 gennaio 2021) BORDEAUX, Francia, 15 gennaio 2021 /PRNewswire/



Synapse Medicine, fondata da personale medico del settore pubblico, lancia la tecnologia Medication Shield per garantire la campagna vaccinale Covid-19 in Francia, in collaborazione con i centri regionali di farmacovigilanza (CRPV) e l'Agenzia nazionale francese per la Sicurezza dei medicinali e dei prodotti per la salute (ANSM). Questa tecnologia garantisce un prezioso risparmio di tempo, facilitando la gestione delle segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci (ADR) e consentendo ai team di farmacovigilanza di concentrare l'attenzione sui casi più gravi. Dal momento che i vaccini Covid-19 sono stati realizzati in un breve lasso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) BORDEAUX,, 15 gennaio 2021 /PRNewswire/, fondata da personale medico del settore pubblico,la tecnologiaper garantire la-19 in, in collaborazione con i centri regionali di farmacovigilanza (CRPV) e l'Agenzia nazionale francese per ladei medicinali e dei prodotti per la salute (ANSM). Questa tecnologia garantisce un prezioso risparmio di tempo, facilitando la gestione delle segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci (ADR) e consentendo ai team di farmacovigilanza di concentrare l'attenzione sui casi più gravi. Dal momento che i vaccini-19 sono stati realizzati in un breve lasso di ...

F_Boccia : Continuiamo a fare il nostro dovere per mettere in sicurezza l'Italia: avanti con @GiuseppeConteIT nel segno della serietà #AvanticonConte - LegaSalvini : ++ FOLLIA! IN EUROPA VIA LIBERA AL CONSUMO DI ‘TARME DELLA FARINA’ ++ #Centinaio: “È sconvolgente che l'Autorità E… - FratellidItalia : Il Ministro della Salute pensa a sopravvivere politicamente, non ad affrontare la pandemia. Nella risoluzione di… - loriana34406751 : @24Mattino @paolomieli 'La politica è una costruzione artificiale dell'uomo per garantire la sicurezza della sua vi… - TeredjVieira : @GioGeneSharp @AngeloBraga2 Io sono brasiliana,ho assistito il declino, la totale distruzione della competitività c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza della Salerno, proseguono in lavori sulla messa in sicurezza della SS18 Zerottonove.it Tutti vaccinati gli ospiti della Rsa Belvedere

BARGA. Inizio anno nel segno della speranza e della serenità per gli ospiti e gli operatori della Rsa Belvedere, del gruppo Sereni Orizzonti e tuttora “Covid free”. Medici e infermieri dell’Asl hanno ...

Recovery plan da 222 miliardi per costruire l’Italia dei prossimi 30 anni

Il Pnrr dovrebbe mobilitare risorse fino a 310 miliardi fino al 2026: nel Piano sei missioni per realizzare gli obiettivi economico-sociali.

BARGA. Inizio anno nel segno della speranza e della serenità per gli ospiti e gli operatori della Rsa Belvedere, del gruppo Sereni Orizzonti e tuttora “Covid free”. Medici e infermieri dell’Asl hanno ...Il Pnrr dovrebbe mobilitare risorse fino a 310 miliardi fino al 2026: nel Piano sei missioni per realizzare gli obiettivi economico-sociali.