Sicilia zona rossa, l'ordinanza di Musumeci con maggiori restrizioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Sicilia sarà "zona rossa" dalla mezzanotte tra sabato e domenica (17 gennaio) per due settimane (fino a domenica 31 gennaio). Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che recepisce i contenuti dell'ultimo Dpcm e in linea con quanto deciso dal governo nazionale per l'Isola. Alle regole previste dalla normativa nazionale

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - Agenzia_Ansa : Alto Adige, Lombardia e Sicilia in zona rossa da domenica. Conte ha firmato il nuovo Dpcm #ANSA - Agenzia_Ansa : Alto Adige, Lombardia e Sicilia in zona rossa #ANSA - chiaralaudy : Covid, Sicilia, Musumeci: Zona rossa con maggiori restrizioni. Non si può andare in soggiorno dopo le 22? #Sicilia #COVID?19 - AnsaSicilia : ++ Covid: Musumeci firma ordinanza, Sicilia zona rossa ++. In vigore da domenica fino al 31 gennaio | #ANSA -