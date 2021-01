Sicilia zona rossa, deputati Pd: Musumeci si dimetta da commissario Covid (Di venerdì 15 gennaio 2021) “La Sicilia diventa ‘zona rossa’: è il fallimento del commissario Covid Nello Musumeci che con alcune recenti dichiarazioni ha provato ad anticipare la scelta del governo nazionale, nel goffo tentativo di ‘mettere le mani avanti per non cadere all’indietro’. Musumeci ha portato la Sicilia al lockdown: si dimetta da commissario Covid”. Lo dicono il capogruppo Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ladiventa ‘’: è il fallimento delNelloche con alcune recenti dichiarazioni ha provato ad anticipare la scelta del governo nazionale, nel goffo tentativo di ‘mettere le mani avanti per non cadere all’indietro’.ha portato laal lockdown: sida”. Lo dicono il capogruppo

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - Agenzia_Ansa : Alto Adige, Lombardia e Sicilia in zona rossa #ANSA - Corriere : ?? Ecco i nuovi colori delle regioni - SaettaMcQueen36 : Il ministro @robersperanza ha accontentato @Musumeci_Staff nello dichiarare la #Sicilia #zonarossa, nonostante i da… - m4rsupreme : Che nervi, Sicilia zona rossa perché abbiamo pochi ospedali ed io non ce la posso fare, sta per venirmi una crisi -