Sicilia in zona rossa per due settimane: divieti ancor più stringenti, vietato circolare (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Sicilia da domenica 17 gennaio sarà zona rossa. Lo ha deciso il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci attraverso un’ordinanza firmata quest’oggi. Lungo tutto il territorio Siciliano verranno osservate le ferree regole della zona rossa per due settimane dalla prossima domenica sino al 31 gennaio. Alle regole previste dalla normativa nazionale per la “zona rossa”, nell’ordinanza del presidente Musumeci sono state aggiunte delle misure ancora più restrittive: non sarà infatti consentito fare visita ad amici e parenti. Per quanto riguarda le lezioni scolastiche, saranno in presenza i servizi educativi per l’infanzia (asili nido), la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lada domenica 17 gennaio sarà. Lo ha deciso il presidente della RegioneNello Musumeci attraverso un’ordinanza firmata quest’oggi. Lungo tutto il territoriono verranno osservate le ferree regole dellaper duedalla prossima domenica sino al 31 gennaio. Alle regole previste dalla normativa nazionale per la “”, nell’ordinanza del presidente Musumeci sono state aggiunte delle misurea più restrittive: non sarà infatti consentito fare visita ad amici e parenti. Per quanto riguarda le lezioni scolastiche, saranno in presenza i servizi educativi per l’infanzia (asili nido), la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della ...

