Si getta nel lago ghiacciato per salvare il cane | video (Di venerdì 15 gennaio 2021) È riuscito a salvare il cane Darcy Pell in Inghilterra a Pontefract, nel West Yorkshire. Ha visto l'animale in difficoltà e si è buttato nell'acqua gelida per aiutarlo. Si era gettato nel laghetto e non era più riuscito a tornare indietro. Darcy Pell non ci ha pensato due volte ed è corso in aiuto del cane. Guarda tutti i video cane Calcio NoneAlluvione Manila cane Nonecane Sviene Davanti Alle Anatre None Leggi su panorama (Di venerdì 15 gennaio 2021) È riuscito ailDarcy Pell in Inghilterra a Pontefract, nel West Yorkshire. Ha visto l'animale in difficoltà e si è buttato nell'acqua gelida per aiutarlo. Si erato nel laghetto e non era più riuscito a tornare indietro. Darcy Pell non ci ha pensato due volte ed è corso in aiuto del. Guarda tutti iCalcio NoneAlluvione ManilaNoneSviene Davanti Alle Anatre None

AgenziaVISTA : Crisi di #Governo, #Orlando (Pd): “Iv getta Paese nell’incertezza. Preoccupati per salto nel buio” - sono_francesca : Incertezza e confusione erano il marchio anche del #Conte2, a dir la verità. Orlando (Pd): “Nel mezzo di una… - Herbert403 : Crisi di Governo, Andrea Orlando (Pd): “Italia viva getta il Paese nell’incertezza. Siamo preoccupati per il salto… - Cris58_A : @ROCY55831917 Non mi devo vergognare io ma lui per le prese in giro,per come usa e getta le persone a sua convenien… - gianfurio : RT @Libero_official: La rottura di #Renzi getta nel panico il #Pd: 'Vuole ucciderci con un governo tecnico con i sovranisti, gli amici dei… -

Ultime Notizie dalla rete : getta nel Si getta nel lago ghiacciato per salvare il cane | video Panorama Minacciò di gettare i figli nel vuoto: condannato a 6 anni

È stato condannato a 6 anni di carcere Alessandro A., l'ex postino 43enne a processo con rito abbreviato per avere minacciato di gettare nel vuoto i suoi tre figli, di 5, 6 e 8 anni nel giugno scorso ...

Habilaj, continua il giallo del narcotrafficante scomparso

Il 30 dicembre l'uomo, condannato a 15 anni e 5 mesi, è stato prelevato e portato in commissariato a Caltagirone. Poi il rientro a casa e l'irreperibilità. Alcuni giorni prima la visita della coniuge.

È stato condannato a 6 anni di carcere Alessandro A., l'ex postino 43enne a processo con rito abbreviato per avere minacciato di gettare nel vuoto i suoi tre figli, di 5, 6 e 8 anni nel giugno scorso ...Il 30 dicembre l'uomo, condannato a 15 anni e 5 mesi, è stato prelevato e portato in commissariato a Caltagirone. Poi il rientro a casa e l'irreperibilità. Alcuni giorni prima la visita della coniuge.