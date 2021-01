Short track | Europei 2021 | i convocati dell’Italia per Gdansk Martina Valcepina la guida dei dieci azzurri in gara

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono state rilasciate le convocazioni per glidiper il, che si terranno la prossima settimana (dal 22 al 24 gennaio) in quel di, in Polonia. Si tratta del primo grande appuntamento delper quanto riguarda la disciplina. Di seguito i nomi dei chiamati dagli allenatori Assen Pandov e Frederic Blackburn: Gloria Ioriatti (Fiamme Oro)Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur)Arianna Sighel (Fiamme Oro)(Fiamme Gialle)Elena Viviani (Fiamme Gialle)Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle)Yuri Confortola (Carabinieri)Marco Giordano (Carabinieri)Pietro Sighel (Fiamme Gialle)Luca Spechenhauser (Carabinieri) Tra questi nomi, com’era noto da tempo, non c’è quello di Arianna Fontana, che ha deciso di saltare la ...

OA_Sport : Short track: diramate le convocazioni dell'Italia per gli Europei di Gdansk. 10 gli azzurri di scena, con Martina V… - sportface2016 : #ShortTrack, Europei #Gdansk: i convocati azzurri - fisg_it : A una settimana dal via degli Europei di short track arrivano le convocazioni degli allenatori azzurri Pandov e Bla… - yoonieisbby : Basket, ginnastica ritmica e short track -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

ladigetto.it

Sono state rilasciate le convocazioni per gli Europei di short track per il 2021, che si terranno la prossima settimana (dal 22 al 24 gennaio) in quel di Gdansk, in Polonia. Si tratta del primo grande ...Sono state rilasciate le convocazioni per gli Europei di short track per il 2021, che si terranno la prossima settimana (dal 22 al 24 gennaio) in quel di Gdansk, in Polonia. Si tratta del primo grande ...