Servant 2 su Apple TV+ dal 15 gennaio | già esaltanti le recensioni per l’horror psicologico di M Night Shyamalan

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il primo episodio di2, suTV+ dal 15, è già accompagnato dalleentusiastiche della stampa statunitense., frutto della collaborazione tra Tony Basgallop e M., sembra aver fatto un salto di qualità con un’inattesa incursione nel mondo della black comedy. La prima stagione aveva presentato al pubblico le spaventose vicende di Sean e Dorothy. La coppia era stata colpita dalla perdita del proprio bambino ma, anziché affrontare e metabolizzare il dolore, aveva deciso di seppellirlo prendendosi cura di un bambolotto dalle fattezze incredibilmente reali. I due erano arrivati persino ad assumere una babysitter, Leanne, che però ha finito per sconvolgere le già travagliate dinamiche della ...

Il regista de Il Sesto Senso, produttore di Servant, ha portato nel team di registi della seconda stagione della serie tv Apple TV+, la figlia Ishana. La famiglia come filo conduttore di un thriller ...