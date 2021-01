Serie A, Lazio-Roma. Derby in diretta dalle 20.45. Formazioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) La diciottesima giornata di Serie A si apre questa sera con il Derby della capiale. All'Olimpico è tempo di Lazio-Roma . Oltre all'attesissimo Inter-Juventus, c'è anche il Derby di Roma a catalizzare ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) La diciottesima giornata diA si apre questa sera con ildella capiale. All'Olimpico è tempo di. Oltre all'attesissimo Inter-Juventus, c'è anche ildia catalizzare ...

