Serie A, il c.t. Mancini: “Il Milan come la mia Italia. Euro 2021? Porte aperte per lo Schillaci di turno, Donnarumma più forte al mondo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roberto Mancini si sbilancia sul campionato di Serie A. Il commissario tecnico dell'Italia, nel corso dell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla stagione del Milan. Lo stesso ct si è altresì soffermato sulle convocazioni in vista dell'Europeo 2021 e sulla possibile presenza di Nicolò Zaniolo."Nicolò è solo giovane. Crescendo capirà che per realizzare il suo talento e le sue potenzialità, dovrà dedicare al calcio gran parte della sua giornata. Balotelli? Io non chiudo mai le Porte, ma per Mario è difficile. Destro? Stesso discorso. Porte aperte per lo Schillaci di turno, ma, dietro a Belotti e Immobile, i vari Caputo, Lasagna, Scamacca, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Robertosi sbilancia sul campionato diA. Il commissario tecnico dell', nel corso dell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla stagione del. Lo stesso ct si è altresì soffermato sulle convocazioni in vista dell'peoe sulla possibile presenza di Nicolò Zaniolo."Nicolò è solo giovane. Crescendo capirà che per realizzare il suo talento e le sue potenzialità, dovrà dedicare al calcio gran parte della sua giornata. Balotelli? Io non chiudo mai le, ma per Mario è difficile. Destro? Stesso discorso.per lodi, ma, dietro a Belotti e Immobile, i vari Caputo, Lasagna, Scamacca, ...

Gazzetta_it : #Mancini avvisa Conte e Pirlo: 'Questo Milan ricorda la mia Italia' #intervista esclusiva alla #Gazzetta… - Gazzetta_it : Intervista #esclusiva della #Gazzetta #Mancini: 'L'Inter arriva pronta, per la Juve è decisiva' - Mediagol : #SerieA, il c.t. Mancini: 'Il #Milan come la mia #Italia. Euro 2021? Porte aperte per lo Schillaci di turno, Donnar… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Intervista #esclusiva della #Gazzetta #Mancini: 'L'Inter arriva pronta, per la Juve è decisiva' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Mancini avvisa Conte e Pirlo: 'Questo Milan ricorda la mia Italia' #intervista esclusiva alla #Gazzetta -