Senato, Elena Fattori ha aderito al gruppo di Liberi e Uguali (Di venerdì 15 gennaio 2021) La senatrice Elena Fattori, alla sua seconda legislatura, espulsa dal Movimento Cinque stelle solo per aver più volte espresso opinioni in sintonia con il Movimento delle origini, entrata in seguito all’espulsione nel gruppo misto del Senato il 9 novembre 2019, solo tre giorni fa, il 12 gennaio, prima dello strappo di Renzi, ha aderito al gruppo di Liberi e Uguali. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) La senatrice, alla sua seconda legislatura, espulsa dal Movimento Cinque stelle solo per aver più volte espresso opinioni in sintonia con il Movimento delle origini, entrata in seguito all’espulsione nelmisto delil 9 novembre 2019, solo tre giorni fa, il 12 gennaio, prima dello strappo di Renzi, haaldi

alessdm57 : RT @Tommaso74315963: Elena secondo me ,come dicevano gli antichi, non tutte le ciambelle nascono col buco: noi abbiamo già una donna al Sen… - elena_elnmrl15 : RT @marcell16895275: Salvini: «O Conte viene in Senato o va da Mattarella per dimettersi» - ducci_elena : RT @davidefaraone: C’è una crisi, due ministre si sono dimesse e il premier non vuole andare oggi al Colle e non vuole venire in Senato. C’… - Tommaso74315963 : Elena secondo me ,come dicevano gli antichi, non tutte le ciambelle nascono col buco: noi abbiamo già una donna al… - giovo77 : RT @gioanah: @babylonboss @meb Maria Elena, ci dici quando tornerai in politica? Dopo aver perso il referendun costituzionale ci manchi un… -