"Se un giorno il silenzio. 21 fotografie e 10 scrittori raccontano il tempo sospeso della pandemia" (Di venerdì 15 gennaio 2021) . E' il titolo del bel volume curato dalla giornalista Ileana Bonadies che raccoglie 21 immagini in bianco e nero del fotoreporter Cesare Abbate– scattate a Napoli durante il primo lockdown che ha investito l'Italia intera – e 10 racconti scritti da Alessio Arena, Franco Arminio, Mimmo Borrelli, Antonella Cilento, Amalia De Simone, Alessio Forgione, Eugenio Lucrezi, Lorenzo Marone, Donatella Trotta e Massimiliano Virgilioche si ispirano alle foto che compongono il reportage. il volume è pubblicato dalle Edizioni San Gennaro. I proventi saranno interamente devoluti in beneficenza, a supporto delle attività di ricerca condotte dalla fondazione Telethon e la Lega del Filo d'Oro. Già la foto di copertina ci proietta nella visualizzazione di una solitudine e di un vuoto assoluto provocato dal covid che ci ha fatto sprofondare nell'angoscia del presente e del futuro.

