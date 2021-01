“Se ci paghi non contestiamo il Genoa”, così gli ultras estorcevano soldi a Preziosi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pagare per non essere contestato: il ricatto di alcuni ultras del Genoa al presidente Preziosi è finito con 8 provvedimenti di Daspo, per 56 anni complessivi, emessi dal Questore di Genova a carico di altrettanti tifosi del Genoa della curva Nord. Gli otto sono rimasti coinvolti nell’inchiesta ‘Zona franca’ su alcuni episodi di tentata estorsione nei confronti della società. La storia – spiega Sportmediaset – inizia più di 10 anni fa: secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe estorto denaro, ma anche altre utilità, al presidente della squadra rossoblù in cambio di una ‘pace’ con la tifoseria organizzata. La squadra mobile ha concluso le indagini ad ottobre con l’esecuzione di arresti e denunce nei confronti di 7 appartenenti ad una organizzazione “dedita a commettere gravi reati”. I Daspo variano da un minimo di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pagare per non essere contestato: il ricatto di alcunidelal presidenteè finito con 8 provvedimenti di Daspo, per 56 anni complessivi, emessi dal Questore di Genova a carico di altrettanti tifosi deldella curva Nord. Gli otto sono rimasti coinvolti nell’inchiesta ‘Zona franca’ su alcuni episodi di tentata estorsione nei confronti della società. La storia – spiega Sportmediaset – inizia più di 10 anni fa: secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe estorto denaro, ma anche altre utilità, al presidente della squadra rossoblù in cambio di una ‘pace’ con la tifoseria organizzata. La squadra mobile ha concluso le indagini ad ottobre con l’esecuzione di arresti e denunce nei confronti di 7 appartenenti ad una organizzazione “dedita a commettere gravi reati”. I Daspo variano da un minimo di ...

il_pucciarelli : “Innovazioni tecnologiche” mirabolanti e metodi antichi, dove non si deve mai contestare nulla e se lo fai allora l… - napolista : 'Se ci paghi non contestiamo il Genoa', così gli ultras estorcevano soldi a Preziosi Il ricatto di alcuni tifosi de… - ItalianBoy87 : @santamaria_real @theLord_N Ecco perché dopo anni di sopportazione ho deciso di vivere da solo. Paghi un po' di più… - GennaroSenatore : @sindfrei_ Se fai puttanate paghi, e caro. Ma l'approccio è quello di darti tutto il supporto per non farne. E lo… - OpOpOmOx : @Ivanino16 @gladiatoremassi Tu non paghi in cazzo, stai prendendo più di quanto hai dato. Non lavori da una vita, per tua stessa ammissione. -