Scuole verso la riapertura il 18 gennaio, Italia in zona arancione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quasi tutta Italia in zona arancione, col rischio che si fa sempre più concreto per Sicilia e Lombardia di passare in zona rossa. E’ questo lo scenario che si apre ora sull’Italia. Il nuovo DPCM in arrivo nelle prossime ore, e che resterà in vigore fino al 5 marzo, non apporta modifche singnificative a quello che già ci è noto da giorni. Il divieto di spostamento tra regioni verrà previsto anche per quelle gialle, si legge infatti nel decreto che: “Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata – si legge nella bozza – è consentito nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quasi tuttain, col rischio che si fa sempre più concreto per Sicilia e Lombardia di passare inrossa. E’ questo lo scenario che si apre ora sull’. Il nuovo DPCM in arrivo nelle prossime ore, e che resterà in vigore fino al 5 marzo, non apporta modifche singnificative a quello che già ci è noto da giorni. Il divieto di spostamento tra regioni verrà previsto anche per quelle gialle, si legge infatti nel decreto che: “Lo spostamentouna sola abitazione privata abitata – si legge nella bozza – è consentito nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino ...

QuotidianPost : Scuole verso la riapertura il 18 gennaio, Italia in zona arancione - infoitinterno : Verso il nuovo Dpcm, i divieti dal 16 febbraio: stop all’asporto per i bar dopo le 18 e agli spostamenti fuori regi… - infoitinterno : La Liguria va verso la zona arancione, Toti conferma e aggiunge: “Oggi la decisione sulle scuole” - Notiziedi_it : Verso il nuovo Dpcm, i divieti dal 16 gennaio: stop all’asporto per i bar dopo le 18 e agli spostamenti fuori regio… - histoniumnet : Divieto di asporto per i bar dalle 18, scuole superiori in didattica a distanza al 50%, chiusi teatri, cinema e pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole verso Ordinanza sospesa, in Lombardia le scuole verso la riapertura Giornale di Brescia Scuole, è caos trasporti: i dirigenti chiedono aiuto al provveditore, oggi l'incontro

Fare luce sul futuro delle superiori nel Viterbese. A ridosso del riavvio delle lezioni in presenza, previsto per il 18 gennaio salvo ripensamenti, i dirigenti scolastici chiedono di vederci chiaro ...

Graduatorie ATA 3 fascia 2021, domande saranno su Istanze online, ultime novità

C’è molta attesa per la riapertura delle Graduatorie del Personale ATA 2021, nel corso di quest’anno infatti verranno riaperte le Graduatorie di 3 Fascia per le domande e lis ...

Fare luce sul futuro delle superiori nel Viterbese. A ridosso del riavvio delle lezioni in presenza, previsto per il 18 gennaio salvo ripensamenti, i dirigenti scolastici chiedono di vederci chiaro ...C’è molta attesa per la riapertura delle Graduatorie del Personale ATA 2021, nel corso di quest’anno infatti verranno riaperte le Graduatorie di 3 Fascia per le domande e lis ...