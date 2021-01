Scuola, protesta contro la dad: studenti occupano il Tito Livio, il Volta e il Severi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gennaio 2021 - Mattinata di protesta per gli studenti contro la dad e per chiedere il rientro in sicurezza. Dopo l'occupazione del liceo classico Manzoni, anche oggi ragazze e ragazzi ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gennaio 2021 - Mattinata diper glila dad e per chiedere il rientro in sicurezza. Dopo l'occupazione del liceo classico Manzoni, anche oggi ragazze e ragazzi ...

tgvenetonews : #Covid_19 A #Marghera la protesta del mondo della scuola contro la chiusura delle superiori fino a fine mese… - ilysto3ssel : @mysteryoflovexx Tu vuoi mandare a scuola una regione che è a rischio zona rossa e che ha 1800 contagi al giorno??!… - SassiLive : FLC CGIL POTENZA: “IL CAOS DELLA SCUOLA E LA STRADA PER RIAPRIRLA: SOSTEGNO ALLA PROTESTA DEGLI STUDENTI” - News24_it : RT @Bouvet_Nemo: @SkyTG24 Gli adolescenti giustamente devono protestare per la Foca Monaca o perché vogliono la marmellata nel croissant.… - MauriceGarran : RT @TgrRai: #Milano, continuano la protesta degli studenti contro la didattica a distanza, per tornare a scuola in presenza il prima possib… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola protesta Scuola, protesta contro la dad: studenti nel cortile del Liceo Volta IL GIORNO "Spegniamo gli schermi!". Altrascuola in piazza per il rientro in sicurezza

Venerdì 15 gennaio gli studenti umbri hanno gridato a gran voce in Piazza Italia a Perugia "Spegniamo gli schermi!" per ritornare al più presto a scuola in sicurezza. La protesta, organizzata da Altra ...

Covid: maestra 'refrattaria' a mascherina, licenziata

TREVISO - È stata licenziata la maestra di una scuola di Treviso che aveva espresso contrarietà all'uso della mascherina 'anti Covid' in aula.

