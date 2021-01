Scuola, il ritorno in classe è in bilico: cosa succede nelle Regioni zona rossa o arancione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Tar della Lombardia ha accolto un ricorso contro l'ordinanza che stabiliva la didattica a distanza al 100% fino al 24 gennaio: ma la riapertura è comunque in bilico. E' invece diverso il discorso ... Leggi su today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Tar della Lombardia ha accolto un ricorso contro l'ordinanza che stabiliva la didattica a distanza al 100% fino al 24 gennaio: ma la riapertura è comunque in. E' invece diverso il discorso ...

RegioneER : ??#SCUOLA, in ER rinviato al 25 gennaio il ritorno alle lezioni in presenza alle superiori: “Serve massima precauzio… - CaterinaRicci66 : RT @RadioSavana: La priorità dei non pensanti. Mentre i nostri vecchi muoiono in solitudine, i titolari di impresa si suicidano, i nostri r… - ViteAnto : RT @PalermoToday: Scuola, il ritorno in classe è in bilico: cosa succede nelle Regioni zona rossa o arancione - RoccoPetraglia1 : RT @romatoday: Scuola, il ritorno in classe è in bilico: cosa succede nelle Regioni zona rossa o arancione - 79_Alessio : RT @romatoday: Scuola, il ritorno in classe è in bilico: cosa succede nelle Regioni zona rossa o arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ritorno Ritorno in classe, no a queste condizioni: la scuola non è uno spettacolo ma condivisione del sapere Tecnica della Scuola La scuola del Guercino, parola agli esperti

Il Comune di Cento e il Centro Studi Internazionale ‘Il Guercino’ riprendono gli appuntamenti di Autunno Guerciniano con la conferenza in streaming ‘Colloqui sul Guercino e la sua scuola’, domani alle ...

Tar e "zone", scuola nel caos. Pronti ad aprire se non è rossa

La sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del comitato "A scuola!" contro la decisione della Regione ... Tradotto: se il Governo aveva stabilito il rientro per le superiori l'11 gennaio al 50 per ...

Il Comune di Cento e il Centro Studi Internazionale ‘Il Guercino’ riprendono gli appuntamenti di Autunno Guerciniano con la conferenza in streaming ‘Colloqui sul Guercino e la sua scuola’, domani alle ...La sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del comitato "A scuola!" contro la decisione della Regione ... Tradotto: se il Governo aveva stabilito il rientro per le superiori l'11 gennaio al 50 per ...