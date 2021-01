Scuola | Dpcm | da lunedì secondarie in presenza dal 50 al 75%

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Da, gli studenti delle scuoledi primo e secondo grado torneranno alla didattica in"almeno il 50% fino a un massimo di 75%". E' quanto prevede ilfirmato da Giuseppe Conte. "Le istituzioni scolastichedi secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in- si legge nel testo del decreto - La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a ...