Scuola | dalle lezioni ai concorsi | ecco cosa cambia col nuovo Dpcm

E stato firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. ecco una sintesi di quanto previsto per la Scuola

Da lunedì 18 gennaio le scuole superiori dell’Emilia-Romagna riprenderanno le lezioni in presenza al 50%. Ad annunciarlo è il presidente Stefano Bonaccini, con gli assessori Paola Salomoni (Scuola) e ...

Nuovo Dpcm, superiori in presenza dal 18 gennaio, Dad in zona rossa. Cosa cambia per la scuola

Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle di ...

