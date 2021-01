Scuola, da lunedì superiori in presenza al 50%: 'Pronti adesso come lo eravamo prima' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da lunedì le scuole superiori dell'Emilia-Romagna riprenderanno le lezioni in presenza al 50%. La Regione è pronta, come lo era già dal 7 gennaio, quando però l'andamento epidemiologico aveva spinto ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dale scuoledell'Emilia-Romagna riprenderanno le lezioni inal 50%. La Regione è pronta,lo era già dal 7 gennaio, quando però l'andamento epidemiologico aveva spinto ...

alexbarbera : Noi a contare i Responsabili e mia figlia che non sa ancora se lunedì le riaprono la scuola - MediasetTgcom24 : Scuola, Dpcm: da lunedì presenza dal 50% al 75% nelle secondarie - TgLa7 : #Scuola: Regione Lazio, apertura da lunedì secondo norme - ddgiusto : RT @RegioneER: #scuolaER In Emilia-Romagna LEZIONI in presenza alle SUPERIORI da lunedì 18 gennaio: capienza 50% @sbonaccini: 'Pronti a par… - opaleggiante : mi vergogno a dirlo, adesso che la mia scuola sta riprendendo le lezioni in sede io non voglio partire perché non v… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Lombardia zona rossa da lunedì 18 gennaio: il timore di Fontana Corriere della Sera