Scuola, Campania: da lunedì lezioni in presenza anche per le terze classi della primaria (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita nel pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza nella Scuola. Una relazione tecnica confluirà nell’ordinanza che sarà firmata dal presidente De Luca nella giornata di domani. Si anticipano di seguito le decisioni che sono state assunte. – A partire da lunedì prossimo, 18 gennaio 2021, sarà consentito il ritorno in presenza fino alla terza classe della Scuola primaria, oltre alle classi dei servizi educativi e della Scuola dell’infanzia e dei bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. – Non è consentita la refezione scolastica – È dato mandato alle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di CrisiRegionesi è riunita nel pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno innella. Una relazione tecnica confluirà nell’ordinanza che sarà firmata dal presidente De Luca nella giornata di domani. Si anticipano di seguito le decisioni che sono state assunte. – A partire daprossimo, 18 gennaio 2021, sarà consentito il ritorno infino alla terza classe, oltre alledei servizi educativi edell’infanzia e dei bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. – Non è consentita la refezione scolastica – È dato mandato alle ...

