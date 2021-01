Scuola | a Milano licei occupati contro la Dad | «Avevate in mano il nostro futuro e ce l’avete tolto» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Continua ala protesta degli studentila Didattica a distanza (Dad). Dopo il liceo classico Manzoni occupato il 12 gennaio, questa mattina alcune decine di ragazzi e ragazze dei collettivi studenteschi hanno occupato il classico Tito Livio e lo scientifico Severi-Correnti, per chiedere di tornare ain presenza il prima possibile. Al Tito Livio, nel pieno centro storico della città, gli studenti che hanno occupato il cortile sono circa una trentina e alle 14.30 si terrà un presidio di confronto, per elaborare un documento che metta insieme le proposte dei ragazzi per tornare sui banchi. Mentre al Severi-Correnti, in zona Sempione, gli studenti hanno messo i loro banchi nel cortile per seguire le-lezioni. Sulla facciata dellaè appeso uno striscione con la scritta: ...