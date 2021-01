Scontro Fontana-governo | tornano le liti sulla Lombardia rossa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Anno nuovo, questione vecchia. Il responso non è ancora arrivato, la Cabina di regia è riunita per analizzare i dati aggiornati sull’andamento del contagiobase dei quali poi, incrociati i 21 parametri, saranno assegnati “i colori” alle Regioni, ma dallail Governatore Attiliofa già sapere che è “contrario alla zona” per la sua regione. “Limitazioni troppo restrittive rispetto all’andamento epidemiologico di questi ultimi giorni”, ha scritto sul suo profilo Facebook, annunciando di aver chiesto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, “di fare ulteriori controlli sui dati aggiornati”. Anche stavolta, dunque, come la prima volta in cui, all’entrata in vigore del Dpcm che segnò l’avvio del sistema dei colori e delle aree di rischio il punto della questione, per, ...