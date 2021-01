Sciascia e il cinema | per lui ogni film era un miracolo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 gennaio 2021) 120 anni dalla nascita di Don Leonardo, l’uomo di Racalmuto che aveva i piedi in Sicilia ed i sin Francia. Fervono le iniziative editoriali e le ristampe popolari delle sue opere come i supplementi della Encyclopédie française dei suoi amati illuministi. È proprio da una citazione di Diderot che trae il titolo un inedito particolare, “Questo non è un racconto (pagg, 170, euro 13; Adelphi, a cura di Fabio Squillacioti)”, che raccoglie i soggetti chescrisse per trea registi del calibro di Carlo Lizzani, Lina Wertmüller, Sergio Leone. Eppoi, una seconda partizione dove analizza i vari aspetti della macchina di produzionetografica; per finire alla terza sezione dedicata ai suoi libri che divennero(con una nota al testo di Squillacioti a compendio ...