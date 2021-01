Sci alpino, Marta Bassino: “Mi sento pronta”; Federica Brignone: “La pista è molto bella a Kranjska Gora, ci divertiremo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) A partire da domani si farà sul serio sulle nevi di Kranjska Gora (Slovenia). La Coppa del Mondo di sci alpino femminile guarda alle nevi slovene, con in programma il quarto e il quinto gigante della stagione, previsto appunto tra 24 ore (ore 11.00 e 14.00) e domenica 17 gennaio (ore 9.15 e 12.15). Inizialmente si sarebbe dovuto andare a Maribor, ma poi ci si è diretti sulla Podkoren-3. Un tracciato bello e impegnativo, con una partenza sul ripido, un piano centrale con tanti dossi e il lungo muro finale con pendenze notevoli. In sostanza, ci sono tutti gli ingredienti per una grande gara. Inutile negare che le protagoniste attese siano le italiane, ovvero Federica Brignone (205 punti) e Marta Bassino (200 punti), in vetta alla classifica di gigante in questo momento. ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) A partire da domani si farà sul serio sulle nevi di(Slovenia). La Coppa del Mondo di scifemminile guarda alle nevi slovene, con in programma il quarto e il quinto gigante della stagione, previsto appunto tra 24 ore (ore 11.00 e 14.00) e domenica 17 gennaio (ore 9.15 e 12.15). Inizialmente si sarebbe dovuto andare a Maribor, ma poi ci si è diretti sulla Podkoren-3. Un tracciato bello e impegnativo, con una partenza sul ripido, un piano centrale con tanti dossi e il lungo muro finale con pendenze notevoli. In sostanza, ci sono tutti gli ingredienti per una grande gara. Inutile negare che le protagoniste attese siano le italiane, ovvero(205 punti) e(200 punti), in vetta alla classifica di gigante in questo momento. ...

