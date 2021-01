Sci alpino, Kranjska Gora 2021: doppio gigante per riaprire i Giochi in Coppa. Bassino e Brignone, sfida per il pettorale rosso. E Robinson… (Di venerdì 15 gennaio 2021) Otto gare per lanciare definitivamente Petra Vlhova alla conquista della Coppa del Mondo 2021, oppure per riaprire completamente i Giochi, con tante italiane coinvolte. Dal prossimo weekend fino al 7 febbraio, giorno della Cerimonia Inaugurale dei Mondiali a Cortina d’Ampezzo, potrebbe succedere tutto e il suo contrario, nel circuito maggiore femminile. Di queste otto gare, tre saranno discese, due superG e tre giganti, a partire dai due in calendario inizialmente a Maribor e poi spostati (come nel 2018 e nel 2020) a Kranjska Gora, sabato e domenica prossima. Su una pista oggettivamente molto bella, la stessa dei maschi, e con lo stesso schema dello scorso anno, quindi partenza sul ripido, lungo piano centrale ricchi di dossi da affrontare con il giusto tempismo, e poi meraviglioso e ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Otto gare per lanciare definitivamente Petra Vlhova alla conquista delladel Mondo, oppure percompletamente i, con tante italiane coinvolte. Dal prossimo weekend fino al 7 febbraio, giorno della Cerimonia Inaugurale dei Mondiali a Cortina d’Ampezzo, potrebbe succedere tutto e il suo contrario, nel circuito maggiore femminile. Di queste otto gare, tre saranno discese, due superG e tre giganti, a partire dai due in calendario inizialmente a Maribor e poi spostati (come nel 2018 e nel 2020) a, sabato e domenica prossima. Su una pista oggettivamente molto bella, la stessa dei maschi, e con lo stesso schema dello scorso anno, quindi partenza sul ripido, lungo piano centrale ricchi di dossi da affrontare con il giusto tempismo, e poi meraviglioso e ...

