Scarlet Witch: 5 fumetti da leggere (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il giorno tanto atteso è giunto, oggi 15 gennaio 2021 sulla piattaforma Disney+ è finalmente uscita la serie che tanto tantissimo attendevamo: WandaVision. Ha inizio ufficialmente la quarta fase del Marvel Cinematic Universe, rullo di tamburi e squillo di trombe!Ma parliamo un po’ di Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch, la sua storia all’interno dei fumetti è ampia e ricca di colpi di scena. Quindi per festeggiarla, ecco a voi una lista veloce veloce su 5 fumetti che dovreste leggere, o rileggere, sulla Regina del Caos! Scarlet Witch: La strada delle Streghe Wanda non ha molte serie da soliste, nonostante componente fondamentale dell’universo Marvel. Una prima storia solo su di lei è comparsa nel 1994, ma ha praticamente distrutto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il giorno tanto atteso è giunto, oggi 15 gennaio 2021 sulla piattaforma Disney+ è finalmente uscita la serie che tanto tantissimo attendevamo: WandaVision. Ha inizio ufficialmente la quarta fase del Marvel Cinematic Universe, rullo di tamburi e squillo di trombe!Ma parliamo un po’ di Wanda Maximoff a.k.a., la sua storia all’interno deiè ampia e ricca di colpi di scena. Quindi per festeggiarla, ecco a voi una lista veloce veloce su 5che dovreste, o ri, sulla Regina del Caos!: La strada delle Streghe Wanda non ha molte serie da soliste, nonostante componente fondamentale dell’universo Marvel. Una prima storia solo su di lei è comparsa nel 1994, ma ha praticamente distrutto il ...

gemin_steven98 : RT @wireditalia: Guida senza spoiler per capire da subito lo stranissimo spin-off degli Avengers incentrato su Scarlet Witch e Visione, ovv… - wireditalia : Guida senza spoiler per capire da subito lo stranissimo spin-off degli Avengers incentrato su Scarlet Witch e Visio… - tomxmoon : @SPOOKYS4MMY MA COME NON SAI COS'È AMO AHAH È una nuova serie tv della Marvel sui personaggi di Wanda Maximoff (Scarlet Witch) e Visione - arturocaissut : @mlupoi Io ho aspettative elevatissime, se fanno un buon lavoro possono davvero dare a Scarlet Witch la complessità… - x_itshelen : RT @LadyLokiEvans: DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS USCIRÀ NEL 2022 IO GIÀ SOTTONA DELLA TRIADE MAGICA ? SCARLET WITCH , DOCTOR… -

Ultime Notizie dalla rete : Scarlet Witch Scarlet Witch: i suoi 10 migliori momenti nel MCU Cinefilos.it WandaVision: cos'è e di cosa parla la serie tv su Disney+ che esalta l'eroismo al femminile

Dal fantastico Universo Marvel arriva WandaVision, disponibile su Disney+ dal 15 gennaio: al centro della serie tv l'eroina Wanda Maximoff e il suo amato Visione, interpretati rispettivamente da Elisa ...

5 cose da sapere su WandaVision

Guida no spoiler per capire da subito lo stranissimo spin-off degli Avengers WandaVision incentrato su Scarlet Witch e Visione, ovvero la prima serie Marvel sugli Avengers a debuttare su Disney+ oggi ...

Dal fantastico Universo Marvel arriva WandaVision, disponibile su Disney+ dal 15 gennaio: al centro della serie tv l'eroina Wanda Maximoff e il suo amato Visione, interpretati rispettivamente da Elisa ...Guida no spoiler per capire da subito lo stranissimo spin-off degli Avengers WandaVision incentrato su Scarlet Witch e Visione, ovvero la prima serie Marvel sugli Avengers a debuttare su Disney+ oggi ...