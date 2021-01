Santi Paolo e Carlo | la direzione aveva sporto querela dopo la ‘lettera’ dei medici d’urgenza Incarico a un legale coi fondi manutenzione

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tra le eredità del dimissionando Gallera c’è anche la clamorosa frattura trae dirigenza degli ospedali Sandi Milano a seguito della seconda ondata, culminata nella famosa “lettera dei cinquanta” con cuie infermieri dei due ospedali a metà novembre, denunciavano alla propria dirigenza di essere costretti a “operare scelte relative alla possibilità di accesso alle cure, che non sono né clinicamente né eticamente tollerabili”. La diffusione della lettera, che nasceva come documento interno, portò alla rimozione della primaria Francesca Cortellaro (mai revocata), con conseguente clima di terrore tra i camici che – oltre a gestire l’emergenza – si sono ritrovati a temere rappresaglie. Si attende ancora l’esito di un audit interno su quanto accaduto, controverso ...

fattoquotidiano : Santi Paolo e Carlo, la direzione aveva sporto querela dopo la ‘lettera’ dei medici d’urgenza. Incarico a un legale… - Noovyis : (Santi Paolo e Carlo, la direzione aveva sporto querela dopo la ‘lettera’ dei medici d’urgenza. Incarico a un legal… - cileBD69 : RT @beanotownphoto: Campo Santi Giovanni e Paolo #photography #Venice #Venezia #architecture #Italia #Italy - StudioIra : RT @beanotownphoto: Campo Santi Giovanni e Paolo #photography #Venice #Venezia #architecture #Italia #Italy - beanotownphoto : Campo Santi Giovanni e Paolo #photography #Venice #Venezia #architecture #Italia #Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Paolo

Il Fatto Quotidiano

Lo studio UNA arquitetos guidato dagli architetti Fernanda Barbara e Fabio Valentim ha firmato il progetto di una nuova residenza familiare Mantiqueira House immersa ...Stazionari i ricoveri per il Covid-19, nessun decesso in città. Sollievo per i pronto soccorso: pochi accessi da influenza ...