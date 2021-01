Sanremo, Amadeus pensa alla nave anti-Covid. Ricciardi: “Arma a doppio taglio” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Vorrebbe un Festival di Sanremo il più normale possibile Amadeus, che sfida il coronavirus e pensa a una kermesse in grande stile. Ospiti internazionali di rilievo, tra cui si mormora ci siano gli ABBA, e pubblico in sala. Il conduttore aveva già messo in chiaro che senza la presenza di un vero pubblico, Sanremo non si può fare. Si pensa dunque a come rendere possibile in maniera sicura la partecipazione in platea, e tra i vari ragionamenti è uscita anche l’ipotesi della nave. Amadeus, il Sanremo ai tempi del coronavirus Nemmeno il coronavirus può avere la meglio sul Festival di Sanremo, e Amadeus si prepara a dare battaglia. La kermesse, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, dovrà avere un pubblico, ristretto ma ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Vorrebbe un Festival diil più normale possibile, che sfida il coronavirus ea una kermesse in grande stile. Ospiti internazionali di rilievo, tra cui si mormora ci siano gli ABBA, e pubblico in sala. Il conduttore aveva già messo in chiaro che senza la presenza di un vero pubblico,non si può fare. Sidunque a come rendere possibile in maniera sicura la partecipazione in platea, e tra i vari ragionamenti è uscita anche l’ipotesi della, ilai tempi del coronavirus Nemmeno il coronavirus può avere la meglio sul Festival di, esi prepara a dare battaglia. La kermesse, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, dovrà avere un pubblico, ristretto ma ...

rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: 'Mai nella storia di Sanremo ci sono state 26 canzoni. Non pensate di andare a dormire p… - IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Gli ospiti internazionali in collegamento? Ipotesi ma vorrei fare un #Sanremo2021 nazionale per dare slan… - AntoDamiano1996 : Kim Jong-Un ha parlato per 9 ore. Manco Amadeus a Sanremo #chesucc3de - infoitcultura : Sanremo 2021, Amadeus sceglie proprio LEI: clamoroso annuncio -