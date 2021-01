SanPa | lite tra Luca Bizzarri e Red Ronnie | “Imbecille | vergognati come un cane” | “Parli senza sapere”

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 gennaio 2021)continua a far discutere. Sulla popolare serie Netflix su San Patrignano, che nelle scorse settimane è stata al centro di grosse polemiche, si registra nelle ultime ore un acceso botta e risposta tra Red. Due personaggi spesso dalle idee antitetiche e certamente dal carattere forte. “conoscere l’argomento”, “Cretino, tu di me non sai niente”. Uno contro avvenuto su Twitter e che si è infiammato sempre di più fino a diventare una vera e propriaa distanza. Ma ripercorriamo cosa è accaduto. Tutto è partito da un post di Matteo Salvini in difesa di San Patrignano rilanciato da. “Se uno pensa che‘infanghi’ San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e ...