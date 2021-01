San Pietro, forzano posto di blocco e Polizia spara: due feriti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Attimi di paura alle 15 in via Monte del Gallo, in zona San Pietro a Roma, dove un’auto con tre persone a bordo dopo essersi fermata a un posto di blocco della Polizia, e’ ripartita investendo un agente. Tutto si e’ consumato in pochi istanti. L’autista e i passeggeri, due uomini e una donna seduta sui sedili posteriori hanno inizialmente collaborato mostrando i documenti. Alla richiesta di aprire il bagagliaio posteriore, l’uomo alla guida e’ risalito in macchina e ha ingranato la prima, travolgendo un poliziotto. Le sue condizioni sono al vaglio. Il collega che era con lui ha estratto la pistola e fatto fuoco, sparando un colpo. Immediato l’inseguimento che si e’ concluso poco piu’ avanti quando l’auto in fuga ha imboccato via della Cava Aurelia, una strada senza uscita. L’auto e’ andata a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Attimi di paura alle 15 in via Monte del Gallo, in zona Sana Roma, dove un’auto con tre persone a bordo dopo essersi fermata a undidella, e’ ripartita investendo un agente. Tutto si e’ consumato in pochi istanti. L’autista e i passeggeri, due uomini e una donna seduta sui sedili posteriori hanno inizialmente collaborato mostrando i documenti. Alla richiesta di aprire il bagagliaio posteriore, l’uomo alla guida e’ risalito in macchina e ha ingranato la prima, travolgendo un poliziotto. Le sue condizioni sono al vaglio. Il collega che era con lui ha estratto la pistola e fatto fuoco,ndo un colpo. Immediato l’inseguimento che si e’ concluso poco piu’ avanti quando l’auto in fuga ha imboccato via della Cava Aurelia, una strada senza uscita. L’auto e’ andata a ...

