San Patrignano mi ha salvato la vita Muccioli era fermo e coraggioso | non violento

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Vincenzo era, non. Vincenzo era: i miei capi mi raccontavano dei primi anni, quando non c’erano nemmeno i soldi per comprare la cena. Ma lui resisteva e trovava sempre una soluzione. È stato un pioniere”. Nicola Cesaro è entrato a far parte della comunità di Sanquando aveva 28 anni. Era il 1991 e faceva uso di droga da dieci anni. In un’intervista al Mattino di Padova, l’uomo difende l’operato del suo fondatore, Vincenzo, controversa figura raccontata nel documentario Netflix SanPa. “Bisogna vivere la dipendenza per capire: non sei padrone di te stesso, non hai capacità di regolarti e senza una presa di forza non ne esci. Era condizione necessaria per ritornare a vivere. Era fermezza che mi sento di condividere. E poi nessuno era prigioniero: certo, ...