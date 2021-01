Samsung Galaxy A32, ufficiale il nuovo smartphone economico con 5G e grande autonomia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Samsung ha annunciato Galaxy A32 5G, che potrebbe essere lo smartphone 5G più economico lanciato fino ad oggi dal produttore sudcoreano. L’annuncio è passato piuttosto in sordina, considerato che tra poche ore verranno svelati i nuovi top di gamma della serie S21, una delle più attese tra tutte le novità del panorama Android. Ad ogni modo, il Galaxy A32 5G potrebbe suscitare un grande interesse da parte del pubblico, soprattutto per via dell’accoppiata specifiche hardware e prezzo di commercializzazione. Il device è dotato di un pannello LCD da 6,5 ??pollici con una risoluzione HD +. Frontalmente troviamo un notch a goccia posto centralmente, nel quale è stata alloggiata la fotocamera anteriore da 13 megapixel. Il Galaxy A32 5G è alimentato da un processore un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha annunciatoA32 5G, che potrebbe essere lo5G piùlanciato fino ad oggi dal produttore sudcoreano. L’annuncio è passato piuttosto in sordina, considerato che tra poche ore verranno svelati i nuovi top di gamma della serie S21, una delle più attese tra tutte le novità del panorama Android. Ad ogni modo, ilA32 5G potrebbe suscitare uninteresse da parte del pubblico, soprattutto per via dell’accoppiata specifiche hardware e prezzo di commercializzazione. Il device è dotato di un pannello LCD da 6,5 ??pollici con una risoluzione HD +. Frontalmente troviamo un notch a goccia posto centralmente, nel quale è stata alloggiata la fotocamera anteriore da 13 megapixel. IlA32 5G è alimentato da un processore un ...

