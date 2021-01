Salvini twitta contro Mastella: “Esempio di coerenza, ora cittadinanza onoraria a Beppe Grillo?” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoForse avrà saputo della querela (leggi qui) nei suoi confronti annunciata nel pomeriggio, sta di fatto che Matteo Salvini è tornato, pochi minuti fa, a twittare su Clemente Mastella. Un post dall’evidente sapore sarcastico, quello del leader della Lega. Che scrive: “Nessuno può mettere in dubbio la coerenza, la trasparenza, la correttezza, la linearità di comportamento, l’intransigenza e l’infallibilità di Mastella, politico senza macchia e senza paura. A lui, ma soprattutto alla splendida città ed alla comunità tutta di Benevento… …il mio saluto, il mio impegno e un arrivederci a presto. P.S. Attendiamo con ansia la concessione della cittadinanza onoraria al nuovo amico del sindaco, il signor Beppe ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoForse avrà saputo della querela (leggi qui) nei suoi confronti annunciata nel pomeriggio, sta di fatto che Matteoè tornato, pochi minuti fa, are su Clemente. Un post dall’evidente sapore sarcastico, quello del leader della Lega. Che scrive: “Nessuno può mettere in dubbio la, la trasparenza, la correttezza, la linearità di comportamento, l’intransigenza e l’infallibilità di, politico senza macchia e senza paura. A lui, ma soprattutto alla splendida città ed alla comunità tutta di Benevento… …il mio saluto, il mio impegno e un arrivederci a presto. P.S. Attendiamo con ansia la concessione dellaal nuovo amico del sindaco, il signor...

Con Sergio Rastrelli, al lavoro per Napoli». Con coerenza da sempre vicino alla nostra comunità. «Un uomo per le Istituzioni, al fianco delle forze dell’ordine e impegnato in battaglie per la legalità ...

La mossa politica del leader di Italia Viva Matteo Renzi, con le dimissioni delle due ministre del suo partito Elena Bonetti (Pari opportunità) e Teresa Bellanova (Politiche agricole), ha di fatto ape ...

