"Salvini, non ti basta? Ti porto in tribunale". Mastella fuori controllo, minaccia: "Soldi da Palazzo Chigi", una slavina (Di venerdì 15 gennaio 2021) Clemente Mastella ha smentito con forza, annunciando anche di aver affidato mandato ai suoi avvocati per procedere sia in sede civile che penale, la ricostruzione apparsa sul magazine Vita. Secondo quest'ultimo il sindaco di Benevento avrebbe approfittato della rinnovata popolarità per via della caccia ai “costruttori” che servono per risolvere la crisi di governo in favore di Giuseppe Conte, ricevendo da Palazzo Chigi un finanziamento per un progetto di un parcheggio sotterraneo da realizzare nel centro città. Per Mastella si tratta di una “notizia falsa e diffamatoria” che è diventata “ghiotta anche per molti che a livello nazionale tramano per la caduta dell'attuale governo e sperano di portare il Paese nella completa instabilità”. Il sindaco di Benevento ha chiarito la situazione: “Oltre, ovviamente, a non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Clementeha smentito con forza, annunciando anche di aver affidato mandato ai suoi avvocati per procedere sia in sede civile che penale, la ricostruzione apparsa sul magazine Vita. Secondo quest'ultimo il sindaco di Benevento avrebbe approfittato della rinnovata popolarità per via della caccia ai “costruttori” che servono per risolvere la crisi di governo in favore di Giuseppe Conte, ricevendo daun finanziamento per un progetto di un parcheggio sotterraneo da realizzare nel centro città. Persi tratta di una “notizia falsa e diffamatoria” che è diventata “ghiotta anche per molti che a livello nazionale tramano per la caduta dell'attuale governo e sperano di portare il Paese nella completa instabilità”. Il sindaco di Benevento ha chiarito la situazione: “Oltre, ovviamente, a non ...

