Salvatore Ferragamo, Kepler Cheuvreux alza il target price (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo Ferragamo, che presenta una contrazione -3,79%. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato il target price a 15 euro dai 13 indicati in precedenza. Confermato il giudizio sulle azioni a “hold”. Lo scenario su base settimanale della maison del lusso rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia All-Share. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Le tendenza di medio periodo di Salvatore Ferragamo si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 15,09 Euro. Supporto stimato a 14,52. Tecnicamente propendiamo a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo, che presenta una contrazione -3,79%. Gli analisti dihannoto ila 15 euro dai 13 indicati in precedenza. Confermato il giudizio sulle azioni a “hold”. Lo scenario su base settimanale della maison del lusso rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia All-Share. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 15,09 Euro. Supporto stimato a 14,52. Tecnicamente propendiamo a ...

Micen222 : Salvatore Ferragamo UOMO 50 ml. ?? free delivery - TheVougishWoman : RT @Rukayya_NG: Salvatore Ferragamo New Season Parigi 19 Loafers Grey N334,000 - Liz_khalifar : RT @Rukayya_NG: Salvatore Ferragamo New Season Parigi 19 Loafers Grey N334,000 - zaynabtj : RT @Rukayya_NG: Salvatore Ferragamo New Season Parigi 19 Loafers Grey N334,000 - mr__prolifik__ : RT @Rukayya_NG: Salvatore Ferragamo New Season Parigi 19 Loafers Grey N334,000 -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo, Kepler Cheuvreux alza il target price Il Messaggero Salvatore Ferragamo, Kepler Cheuvreux alza il target price

Si muove al ribasso il titolo Ferragamo, che presenta una contrazione -3,79%. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato il target price a 15 ...

Segni meno nel lusso, Ferragamo e Cucinelli sotto pressione

Segni meno nel lusso: colpita dalle vendite soprattutto Salvatore Ferragamo -3,5%. Segni meno nel lusso: colpita dalle vendite soprattutto Salvatore Ferragamo -3,5%. In rosso anche Brunello Cucinelli ...

Si muove al ribasso il titolo Ferragamo, che presenta una contrazione -3,79%. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato il target price a 15 ...Segni meno nel lusso: colpita dalle vendite soprattutto Salvatore Ferragamo -3,5%. Segni meno nel lusso: colpita dalle vendite soprattutto Salvatore Ferragamo -3,5%. In rosso anche Brunello Cucinelli ...