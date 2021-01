(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il drammatico annuncio diperdi: “, l’ha ucciso in 5 giorni”. (Instagram)Straziante il post di, l’attore noto soprattutto per il ruolo dinella serie televisiva ‘’. Il noto protagonista della fiction italiana su Instagram si sfoga e spiega cosa è accaduto a causa del Coronavirus all’interno della sua famiglia. A perdere la vita è stato Pietro Montagna, il suocero della sorella. “Questoci sta portando via tante cose , ma soprattutto tanti cari”, scrive l’attore sul suo profilo social. ...

krudotw : Due ore con #SassuoloSpal in sottofondo nella speranza di rivedere “Wonderkid Salvatore Esposito against Sassuolo |… - occhio_notizie : #Gomorra 5, novità dal set: spunta una foto dal profilo Instagram di Salvatore #Esposito?? - positanonews : Sarno: dopo un mese di lotta al Covid, muore il noto analista Salvatore Esposito tra le #news… - positanonews : Sarno: dopo un mese di lotta al Covid, muore il noto analista Salvatore Esposito - GianlucaOdinson : Gomorra 5, Salvatore Esposito pubblica una foto dal set: il luogo vi sarà familiare -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Esposito

Caffeina Magazine

Il drammatico annuncio di Salvatore Esposito, lutto per Genny Savastano di Gomorra: "Maledetto Covid, l'ha ucciso in 5 giorni".Grave lutto per l’attore Salvatore Esposito, il post addolorato sui social: “Questo virus l’ha portato via” Salvatore Esposito, lutto per l’attore: l’annuncio (Fonte: ...