Salto con gli sci, qualificazioni Zakopane 2021: Sato il migliore, due azzurri qualificati (Di venerdì 15 gennaio 2021) Yukiya Sato ha fatto registrare il miglior punteggio, in occasione delle qualificazioni dal trampolino HS140 di Zakopane, valevoli per una tappa della Coppa del Mondo 2020/2021 di Salto con gli sci. Il giapponese è riuscito a precedere il tedesco Markus Eisenbichler e il polacco Andrezej Stekala, mediante 139.8 punti totalizzati. qualificati gli azzurri Alex Insam (108.8) e Giovanni Bresadola (98.6), rispettivamente piazzatisi in trentasettesima e quarantaseiesima piazza. Eliminato l’italiano Daniel Moroder, fermo a 81.5 punti complessivi: grande rammarico e tris di qualificati sfiorato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Yukiyaha fatto registrare il miglior punteggio, in occasione delledal trampolino HS140 di, valevoli per una tappa della Coppa del Mondo 2020/dicon gli sci. Il giapponese è riuscito a precedere il tedesco Markus Eisenbichler e il polacco Andrezej Stekala, mediante 139.8 punti totalizzati.gliAlex Insam (108.8) e Giovanni Bresadola (98.6), rispettivamente piazzatisi in trentasettesima e quarantaseiesima piazza. Eliminato l’italiano Daniel Moroder, fermo a 81.5 punti complessivi: grande rammarico e tris disfiorato. SportFace.

virginiaraggi : Il trasporto scolastico del Comune fa un salto in avanti molto importante con il nuovo bando per l’affidamento del… - am3317249878 : @EFToussaint Maroma con Triple salto mortal - UispNazionale : Servizio civile in #Uisp, molti progetti in tutta Italia. Ecco tutte le informazione per aderire al bando per ragaz… - BingMadison : @albuspotterfk albus sembro meno ubriaca io mentre salto sul letto con un costume da lumaca - sportface2016 : Salto con gli sci, #Zakopane 2021: #Insam e #Bresadola qualificati -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci: Yukiya Sato vince la qualificazione di Zakopane, Insam e Bresadola superano il taglio NEVEITALIA.IT Notebook senza cornici? Samsung mette la webcam sotto il display

Samsun ha anticipato con un teaser su un social in Cina la prossima innovazione per il design dei portatili: la webcam sotto il display, una novità che potrebbe eliminare, o quasi, le cornici.

Gf VIP, salta la puntata di stasera…"

Il prossimo appuntamento con il Gf VIP, invece, ricordiamo sarà lunedì 18 gennaio. Salta per stasera, 15 gennaio, l’appuntamento settimanale del venerdì con il Gf VIP, che ri ...

Samsun ha anticipato con un teaser su un social in Cina la prossima innovazione per il design dei portatili: la webcam sotto il display, una novità che potrebbe eliminare, o quasi, le cornici.Il prossimo appuntamento con il Gf VIP, invece, ricordiamo sarà lunedì 18 gennaio. Salta per stasera, 15 gennaio, l’appuntamento settimanale del venerdì con il Gf VIP, che ri ...