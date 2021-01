Saldi | Osservatorio Findomestic | niente acquisti per tre italiani su dieci

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tresunon farannodurante iinvernali e il 42% di loro rinuncia per mancanza di denaro. A scattare questa fotografia della situazione è l’Mensiledi gennaio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra. Il quadro delineato nel breve periodo dagli intervistati non è positivo: resta alta la preoccupazione per la tenuta economica del Paese (+2 punti percentuali a dicembre), l’86% del campione ritiene molto o abbastanza probabile la terza ondata di contagi e il 46% è convinto che il vaccino anti-Covid sarà disponibile per la maggioranza della popolazione non prima di 6 mesi se non addirittura 9 (31%). Perciò il 52% degliritengono che non ...