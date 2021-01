Sabrina Pattarello: licenziata la maestra che dice no alle mascherine in classe (Di venerdì 15 gennaio 2021) La donna, supplente in una scuola elementare di Treviso, era finita al centro delle polemiche per le teorie strampalate esposte ai bambini: 'Il contratto è stato risolto'. Anche i suoi post (pubblici) ... Leggi su today (Di venerdì 15 gennaio 2021) La donna, supplente in una scuola elementare di Treviso, era finita al centro delle polemiche per le teorie strampalate esposte ai bambini: 'Il contratto è stato risolto'. Anche i suoi post (pubblici) ...

merely_my : RT @Miti_Vigliero: Sabrina Pattarello: licenziata la maestra che dice no alle mascherine in classe - sindaco_roma : RT @Miti_Vigliero: Sabrina Pattarello: licenziata la maestra che dice no alle mascherine in classe - Maselli_Andrea : RT @Miti_Vigliero: Sabrina Pattarello: licenziata la maestra che dice no alle mascherine in classe - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Sabrina Pattarello: licenziata la maestra che dice no alle mascherine in classe - demian_online : RT @Miti_Vigliero: Sabrina Pattarello: licenziata la maestra che dice no alle mascherine in classe -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Pattarello Niente mascherine in classe, il ministero licenzia la maestra "negazionista" Il Gazzettino Scuola, no alle mascherine in classe: licenziata maestra negazionista dopo le proteste dei genitori a Treviso

Sabrina Pattarello, l'insegnante assunta con contratto speciale anti-Covid ribattezzata maestra no mask per la sua condotta dissenziente nei confronti dei Dpcm, è stata sollevata dall'incarico. È il ...

"Di Covid muoiono solo i vecchi": licenziata la maestra negazionista di Treviso

L'insegnante non indossava la mascherina e non faceva proteggere i bambini in classe. Per l'allontanamento decisiva la protesta dei genitori ...

Sabrina Pattarello, l'insegnante assunta con contratto speciale anti-Covid ribattezzata maestra no mask per la sua condotta dissenziente nei confronti dei Dpcm, è stata sollevata dall'incarico. È il ...L'insegnante non indossava la mascherina e non faceva proteggere i bambini in classe. Per l'allontanamento decisiva la protesta dei genitori ...