Sabrina Pattarello: la maestra negazionista è stata licenziata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia di Sabrina Pattarello, la maestra negazionista che sui social e in classe si scagliava contro le mascherine. La Pattarello era stata oggetto di un provvedimento disciplinare e in questi giorni i genitori dei bambini della scuola elementare “Giovanni XXIII” di Treviso avevano messo in scena una protesta riportando i figli a casa dopo aver saputo che la maestra era tornata a scuola. Ora è arrivata la notizia che il contratto di lavoro della Pattarello è stato chiuso, racconta il Gazzettino: «Il contratto è stato risolto, mercoledì 13 è stato l’ultimo giorno della docente». È una comunicazione telegrafica della dirigente Lorella Zauli a mettere fine al mese di polemiche che ha visto nell’occhio del ciclone ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia di, lache sui social e in classe si scagliava contro le mascherine. Laeraoggetto di un provvedimento disciplinare e in questi giorni i genitori dei bambini della scuola elementare “Giovanni XXIII” di Treviso avevano messo in scena una protesta riportando i figli a casa dopo aver saputo che laera tornata a scuola. Ora è arrivata la notizia che il contratto di lavoro dellaè stato chiuso, racconta il Gazzettino: «Il contratto è stato risolto, mercoledì 13 è stato l’ultimo giorno della docente». È una comunicazione telegrafica della dirigente Lorella Zauli a mettere fine al mese di polemiche che ha visto nell’occhio del ciclone ...

Satryland59 : RT @neXtquotidiano: Sabrina Pattarello: la maestra negazionista è stata licenziata - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: Sabrina Pattarello: licenziata la maestra che dice no alle mascherine in classe - zazoomblog : Di Covid muoiono solo i vecchi: La maestra Sabrina Pattarello licenziata dal ministero - ninoBertolino : RT @Miti_Vigliero: Sabrina Pattarello: licenziata la maestra che dice no alle mascherine in classe - TheQ_continuum : RT @neXtquotidiano: Sabrina Pattarello: la maestra negazionista è stata licenziata -