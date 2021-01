Sabino Cassese: "Il trasformismo in Italia esiste da sempre ma Conte dovrebbe farsi delle domande" (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Per ora il governo può continuare a svolgere le sue funzioni normalmente ma non potrà restare a mezz’aria all’infinito. Deve presentarsi in Parlamento al più presto”. Lo afferma il giurista Sabino Cassese in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’ precisando che “il problema ha radici antiche, il trasformismo parlamentare fu pratica comune nel quarantennio successivo all’unità nazionale e fu superato solo con la nascita dei grandi partiti. C’è un problema di coerenza personale di singoli parlamentari e un problema di comportamento collettivo di gruppi che passano da uno schieramento all’altro. Direi che molti premier del passato, e anche quello attuale, farebbero bene a porsi delle domande a riguardo”. “Dopo le dimissioni, i poteri del governo hanno perimetri che sono definiti volta per volta da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Per ora il governo può continuare a svolgere le sue funzioni normalmente ma non potrà restare a mezz’aria all’infinito. Deve presentarsi in Parlamento al più presto”. Lo afferma il giuristain un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’ precisando che “il problema ha radici antiche, ilparlamentare fu pratica comune nel quarantennio successivo all’unità nazionale e fu superato solo con la nascita dei grandi partiti. C’è un problema di coerenza personale di singoli parlamentari e un problema di comportamento collettivo di gruppi che passano da uno schieramento all’altro. Direi che molti premier del passato, e anche quello attuale, farebbero bene a porsia riguardo”. “Dopo le dimissioni, i poteri del governo hanno perimetri che sono definiti volta per volta da ...

PiazzapulitaLA7 : 'Non credo che sia opportuno andare a votare adesso. Non ci sono le condizioni materiali per l'esercizio del voto d… - La7tv : #piazzapulita Crisi governo, Sabino #Cassese: 'Bisogna capire le cause del malessere e cosa ha originato la tension… - HuffPostItalia : Sabino Cassese: 'Il trasformismo in Italia esiste da sempre ma Conte dovrebbe farsi delle domande' - dasar : RT @HuffPostItalia: Sabino Cassese: 'Il trasformismo in Italia esiste da sempre ma Conte dovrebbe farsi delle domande' - dolores20943592 : RT @HuffPostItalia: Sabino Cassese: 'Il trasformismo in Italia esiste da sempre ma Conte dovrebbe farsi delle domande' -

Ultime Notizie dalla rete : Sabino Cassese Crisi governo, Sabino Cassese: "Elezioni subito? Non ci sono le condizioni materiali per l'esercizio del voto" La7 Sabino Cassese: "Il trasformismo in Italia esiste da sempre ma Conte dovrebbe farsi delle domande"

“Per ora il governo può continuare a svolgere le sue funzioni normalmente ma non potrà restare a mezz’aria all’infinito. Deve presentarsi in Parlamento al più presto”. Lo afferma il giurista Sabino Ca ...

Crisi governo, Sabino Cassese: "Elezioni subito? Non ci sono le condizioni materiali per l'esercizio del voto"

'Credo sia importante far continuare un governo, ma prima bisogna decidere chi ha fatto la crisi: il corsaro o chi non ha svolto il ruolo del sarto' ...

“Per ora il governo può continuare a svolgere le sue funzioni normalmente ma non potrà restare a mezz’aria all’infinito. Deve presentarsi in Parlamento al più presto”. Lo afferma il giurista Sabino Ca ...'Credo sia importante far continuare un governo, ma prima bisogna decidere chi ha fatto la crisi: il corsaro o chi non ha svolto il ruolo del sarto' ...