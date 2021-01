Sabaudia | insulti | botte | e quella minaccia contro l’ex moglie | «Scappo dall’Italia e porto via nostro figlio»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Un altro, bruttissimo episodio di maltrattamenti in famiglia, stavoltae ilminorenne. Siamo a, vicino a Latina, dove la Polizia ha arrestato un 45enne: ieri, invece, ad Aprilia, sempre nella Provincia pontina, era stato un 58enne a finire in manette grazie all’intervento dei Carabinieri per un caso analogo.: 45enne arrestato dalla Polizia L’uomo violento è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della exe delminorenne. Il 45enne, che già da agosto scorso aveva deciso di andar via dalla casa coniugale, ha continuato nei suoi violenti comportamenti anche negli ultimi mesi, ogni qualvolta vi si recava per fare visita alminore. Gli ...