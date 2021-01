Sabato 16 gennaio, ospiti tv: Verissimo, Amici, Tv Talk, C’è posta per te e Affari Tuoi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tanti i programmi e i personaggi che ritroveremo durante il pomeriggio e la prima serata sulle principali reti televisive: da Antonella Clerici a Irama, passando per Emma e Alessandra Amoroso L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tanti i programmi e i personaggi che ritroveremo durante il pomeriggio e la prima serata sulle principali reti televisive: da Antonella Clerici a Irama, passando per Emma e Alessandra Amoroso L'articolo proviene da Gossip e Tv.

teatrolafenice : ?? Trasmetteremo i prossimi concerti in streaming dalla nostra seconda casa: il Teatro Malibran. Cominciamo con Mari… - Internazionale : Sabato 16 gennaio e domenica 17 gennaio torna il festival di @Internazfest. Quattro dibattiti in streaming sulla pa… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - cosmoman68 : RT @Turismoromaweb: #DanzaallaNuvola Sabato 16 gennaio alle ore 20 sul canale You Tube del @OperaRoma, appuntamento con 'Vivaldi Suite', fi… - LaraCrino : RT @Robinson_Rep: Un secolo fa nasceva a Livorno il partito comunista italiano. Che cosa è rimasto oggi? Ce lo raccontano Filippo Ceccarell… -