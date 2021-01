Sabaf corre promossa da Mediobanca

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,62% dopo il report diche ha assegnato un giudizio “Outperform”, un Target Price di 21,9 euro, un potenziale di crescita del 40% rispetto al valore attuale del titolo (15,5 euro). Tra i fattori che hanno contribuito al rialzo delle stime sul prezzo obiettivo: Tecnologia all’avanguardia e produzione verticalmente integrata: il know-how sviluppato daintegrato sia per i prodotti sia per i processi industriali rappresenta un chiaro vantaggio competitivo. L’integrazione verticale consente adi controllare il processo produttivo, offrendo all’azienda la possibilità di ottenere margini più elevati e di offrire soluzioni personalizzate ai propri clienti. Inoltre, vendite e Ebidta attesi in crescita tra il 2020 e il 2023: si prevede ...