Rugby | le Coppe europee riprenderanno ad aprile con la fase ad eliminazione diretta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’EPCR qualche giorno fa ha annunciato sul proprio sito con una nota che, a seguito della direttiva delle autorità francesi secondo cui la partecipazione dei club del TOP 14 all’Heineken Champions Cup ed alla Challenge Cup attualmente costituisce un rischio troppo grande per la salute pubblica, i due tornei sono temporaneamente sospesi. La EPCR e la Ligue Nationale deavevano preso parte la scorsa settimana ad un incontro in audioconferenza con i rappresentanti dei Ministeri francesi dell’Interno, della Salute e dello Sport, nonché dell’ufficio del Presidente. Notevoli aggiornamenti ai protocolli COVID-19 erano stati presentati alle Autorità francesi, inclusa l’aggiunta di test PCR non oltre i tre giorni prima delle partite, in maniera conforme alle linee guida del Governo francese, integrando le meticolose misure di tracciamento dei contatti esistenti messe in ...