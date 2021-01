Rubato e mai ritrovato il Babbo Natale re dei selfie: 'Indagini in corso, tornerà sulla panchina' (Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNOLA - Sparito il 22 dicembre e mai più ritrovato. È il pupazzo di Babbo Natale (foto) che la Pro loco di Bolognola ha costruito in piazza Leopardi, 'luogo di selfie per grandi e piccini'. Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNOLA - Sparito il 22 dicembre e mai più. È il pupazzo di(foto) che la Pro loco di Bolognola ha costruito in piazza Leopardi, 'luogo diper grandi e piccini'.

BOLOGNOLA - Sparito il 22 dicembre e mai più ritrovato. È il pupazzo di Babbo Natale (foto) che la Pro loco di Bolognola ha costruito in piazza Leopardi, «luogo di selfie ...

Torino: professore ruba i soldi delle gite per giocare d’azzardo, a processo

Il professore ha ammesso da subito le sue colpe e ha già interamente risarcito i soldi delle gite dovuti ma è stato ugualmente licenziato ...

Il professore ha ammesso da subito le sue colpe e ha già interamente risarcito i soldi delle gite dovuti ma è stato ugualmente licenziato ...