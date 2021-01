Rooney si ritira: è ufficialmente l’allenatore del Derby County (Di venerdì 15 gennaio 2021) Adesso è ufficiale: Wayne Rooney è l’allenatore del Derby County, in modo permanente. L’ex calciatore infatti aveva assunto questo incarico già a novembre dopo l’esonero di Cocu ma in modo temporeneo, senza quindi escludere di continuare a giocare. Il club inglese, che milita in Championship, ha annunciato oggi che sarà lui il tecnico a guidare la squadra fino al 2023. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Adesso è ufficiale: Waynedel, in modo permanente. L’ex calciatore infatti aveva assunto questo incarico già a novembre dopo l’esonero di Cocu ma in modo temporeneo, senza quindi escludere di continuare a giocare. Il club inglese, che milita in Championship, ha annunciato oggi che sarà lui il tecnico a guidare la squadra fino al 2023. L'articolo ilNapolista.

Wayne Rooney lascia il calcio giocato: si dedicherà al ruolo di allenatore del Derby County, terzultimo in Championship.

