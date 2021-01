Romina Power e il pensiero dolce per il figlio Yari (Di venerdì 15 gennaio 2021) Romina Power e Yari Carrisi: quel rapporto madre figlio che scalda il cuore e traspare direttamente anche da immagini pubblicate sui social E’ notizia di pochi giorni fa quella che riguarda la fine della storia d’amore di Yari Carrisi con Thea Crudi. La donna è una cantante olistica italo-finlandese, ha 32 anni, 15 in meno L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 15 gennaio 2021)Carrisi: quel rapporto madreche scalda il cuore e traspare direttamente anche da immagini pubblicate sui social E’ notizia di pochi giorni fa quella che riguarda la fine della storia d’amore diCarrisi con Thea Crudi. La donna è una cantante olistica italo-finlandese, ha 32 anni, 15 in meno L'articolo proviene da YesLife.it.

sonikmusicnet : Ora in onda: AL BANO _ ROMINA POWER - CI SARÀ - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano, Romina Power - Ci Sarà (There Will Be) - divianadyeus : RT @divianadyeus: Mi è tornato in mente quando scoprì che Romina Power ha interpretato Justine in Justine, ovvero le disavventure della vir… - GammaStereoRoma : Al Bano e Romina Power - Felicità - GHERARDIMAURO1 : Il Tempo: Romina Power rivela l'uomo che ama. E non è Al Bano. -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power Romina Power rivela l'uomo che ama. E non è Al Bano Il Tempo Al Bano, il dolce ricordo del 1987 commuove tutti i suoi fan – FOTO

Tuffo nel passato per Al Bano, su Instagram ieri sera hanno pubblicato una sua foto che risale al 1987, lo scatto ha commosso moltissimi fan del cantante.

Al Bano non ne può più, scarica così Romina: finito tutto

Al Bano Carrisi non ce la fa più a sopportare le voci e decide di scaricare una volta per tutte Romina Power: è finito tutto.

Tuffo nel passato per Al Bano, su Instagram ieri sera hanno pubblicato una sua foto che risale al 1987, lo scatto ha commosso moltissimi fan del cantante.Al Bano Carrisi non ce la fa più a sopportare le voci e decide di scaricare una volta per tutte Romina Power: è finito tutto.