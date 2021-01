Roma, paura all’alba: in fiamme l’ennesimo autobus dell’Atac (Di venerdì 15 gennaio 2021) Attorno alle 6 di questa mattina, in via Pasquale II, zona Primavalle, ha preso fuoco (l’ennesimo) autobus dell’Atac. Tanta la paura dei residenti, dal momento che l’autobus 916, della ditta Atac, è esploso proprio di fronte una pompa di benzina. Fortunatamente la distanza non ha permesso alla fiamme di espandersi oltre. Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Nessun ferito, solo una BMW parcheggiata ha subito dei danni. Foto di Gianluca Bisceglie 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Attorno alle 6 di questa mattina, in via Pasquale II, zona Primavalle, ha preso fuoco (. Tanta ladei residenti, dal momento che l’916, della ditta Atac, è esploso proprio di fronte una pompa di benzina. Fortunatamente la distanza non ha permesso alladi espandersi oltre. Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le. Nessun ferito, solo una BMW parcheggiata ha subito dei danni. Foto di Gianluca Bisceglie 1 di 2 ...

